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ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਜੀ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ

ਫਿਲਮ 'ਨਈ ਨਵੇਲੀ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।

ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਜੀ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਜੀ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 1:35 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਨਈ ਨਵੇਲੀ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਯਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਪਲ ਬਿਤਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਪਟਨਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1666 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ।

ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੀਤ "ਭਾਬੀ ਤਬਾਹੀ" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ 6 ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਮੂਨਵਾਕ' ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਾਲਾਜੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ...ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਨਵਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ।" ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ।

ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰਠ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਦਿਓਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਬੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਡੈਣ" ਹੈ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਹਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰ ਬਾਲਾਜੀ ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਨੰਦ ਐਲ. ਰਾਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

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TAGGED:

ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ
YAMI GAUTAM DHAR
ਫਿਲਮ ਨਈ ਨਵੇਲੀ
YAMI GAUTAM AT PATNA SAHIB
ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ

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