ਫਿਲਮ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਜਾਣੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ Viral Fight Video ਦਾ ਸੱਚ?
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'Yaar Jigree Kasooti Degree' ਦੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ।
Published : July 17, 2026 at 7:13 PM IST
Yaar Jigree Kasooti Degree Viral Fight Video: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਸਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'Yaar Jigree Kasooti Degree' ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ, ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਅਤੇ 'ਖੜ੍ਹਪੰਚ' ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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