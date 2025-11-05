ETV Bharat / entertainment

ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Aanand Priya
Aanand Priya (Photo: Instagram @ Aanand Priya)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਅਤੇ 'ਕੋਹਰਾ' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ...ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਹ ਵਾਹ...ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ।"

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ 'ਰਜ਼ਾ-ਏ-ਇਸ਼ਕ' ਦਾ ਵੀ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 'ਕੋਹਰਾ' ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਰਜ਼ਾ-ਏ-ਇਸ਼ਕ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਘਿਰੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਭਰੇ ਅਜੋਕੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 56.1 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

