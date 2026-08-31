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ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਖਲੀ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ' ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ
ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ (Pic Credit: Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 4:00 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ' ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹਨ।

'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਯੂਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ
ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ (Pic Credit: Getty)

ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਮਾਮੂਲੀ" ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ "ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ" ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"

'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ' ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਲੀ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਆਲ ਪ੍ਰੋ ਰੈਸਲਿੰਗ' (APW) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰੈਸਲਿੰਗ' (WCW) ਅਤੇ 'ਨਿਊ ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰੋ-ਰੈਸਲਿੰਗ' (NJPW) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਉਹ 2006 ਵਿੱਚ WWE ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਅੰਡਰਟੇਕਰ, ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੈਸਲਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਸਮਰਸਲੈਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ WWE ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਲੀ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2005 ਵਿੱਚ 'ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਯਾਰਡ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਕੁਸ਼ਤੀ' ਅਤੇ 'ਰਾਮਾ: ਦ ਸੇਵੀਅਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 4' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।

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