ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਐਮਐਫ ਗੱਬਰੂ ਗਾਣਾ

KARAN AUJLA SONG MF GABHRU
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ (IANS)
Published : March 14, 2026 at 1:46 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਐੱਸ. ਬਿੰਦਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ (Etv Bharat)

ਐਮਐਫ ਗੱਬਰੂ ਗਾਣਾ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਐਮਐਫ ਗੱਬਰੂ (MF Gabru) ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ (ਹਥਿਆਰਾਂ/ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ (Dr. Panditrao Dharenavar)

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ (Dr. Panditrao Dharenavar)

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:

  • ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਐਮਐਫ ਗੱਬਰੂ (MF Gabru) ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਗਾਣੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਵਰਜ਼ਨ (ਬਿਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  • ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ) ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ P-Pop Culture India Tour 2026 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ (Dr. Panditrao Dharenavar)

