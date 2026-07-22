ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 10:28 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋੜ' ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਪੀ ਫੋਕ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਬਲਾ ਵਿਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਮੋਸ਼ਨਲ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ, ਮਹਾਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਦਿਵਜੋਤ, ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਜਗਰਾਜ ਮਨਾਵਨ, ਭਾਵਿਕਾ ਖੰਨਾ, ਸਾਹਿਲ ਜਾਖਲ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੱਟ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਮੈਜਿਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਰਚਨਾ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਅਤੇ ਬਾਬਲਾ ਵਿਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਕਮਾਂਡ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਪੰਚ', 'ਮਾਂ ਜਾਏ', 'ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਰੀਕ 2' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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