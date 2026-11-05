ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ
ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 1:04 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮਾ ਦੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਬੇਹੱਦ ਗਮਗੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਿਰ ਮੌਤ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ 'ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ', 'ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ', 'ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ' ਅਤੇ 'ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ' ਵੈੱਬ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ 'ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ' ਉਪਰ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੁਖਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ।
ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,
"ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।"
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