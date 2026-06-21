ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ 'ਆਸ਼ਾ ਫਾਰਐਵਰ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 'ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਲਿਕਾ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 21, 2026 at 7:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗੀਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗੀਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗੀਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ।"
On this World Music Day, we celebrate a voice that has transcended generations, languages, and borders.— A.R.Rahman (@arrahman) June 21, 2026
This tribute began as a dream while Asha Bhosle ji was still with us. We had hoped she would witness the love and gratitude this project carries.
Around the world, we… pic.twitter.com/hxr3sOFdtI
ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਉਂਡਟ੍ਰੈਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਭੇਟ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਹ ਗੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਧਾ ਕੈਸੇ ਨਾ ਜਲੇ," "ਕਹਿਂ ਆਗ ਲੱਗੇ," ਅਤੇ "ਰੰਗੀਲਾ ਰੇ" ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।