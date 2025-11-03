ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 5 ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ
ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ICC ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਡਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੰਗਲ
ਫਿਲਮ 'ਦੰਗਲ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਬਬੀਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੰਗਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।
ਮੈਰੀ ਕਾਮ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਰੀ ਕਾਮ' ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਂਡ ਕੀ ਆਂਖ
ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਅਤੇ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਸਟਾਰਰ 'ਸਾਂਡ ਕੀ ਆਂਖ' ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰਾਂ ਚੰਦਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਖ-ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸ਼ਾਰ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ Zee5 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਇਨਾ
ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ "ਸਾਇਨਾ" ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਇਨਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿੱਠੂ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿੱਠੂ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਡਾਂਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 2017 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
