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ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਬੋਲੇ-ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ...

ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ (Pic Credit: IANS/Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 3:23 PM IST

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ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ "ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ" ਕਿਹਾ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹੀ ਹਨ...ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।"

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।"

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰੂਪਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2019 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰੰਗੀਲਾ ਰਾਜਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2022 ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਨਾਮ ਥਾ ਕਨ੍ਹਈਆਲਾਲ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗਾਇਕ ਜਲਦ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ
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