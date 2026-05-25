ਕੀ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਲਮ 'ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋ ਇਸ਼ਕ ਹੋਨਾ ਹੈ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਸੰਨਿਆਸ? ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ 'ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋ ਇਸ਼ਕ ਹੋਨਾ ਹੈ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ (Getty Image)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 25, 2026 at 1:11 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋ ਇਸ਼ਕ ਹੋਨਾ ਹੈ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋ ਇਸ਼ਕ ਹੋਨਾ ਹੈ' ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ।

23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੀਵੀਆਰ ਆਈਨੌਕਸ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ' ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ (Instagram)

ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋ ਇਸ਼ਕ ਹੋਨਾ ਹੈ' ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,"ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋਚੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ।"

ਕਰਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ,"ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ... ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ।"

ਧਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋ ਇਸ਼ਕ ਹੋਨਾ ਹੈ' 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਰੁਣ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

