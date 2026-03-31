ਕੀ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਅਣ-ਟਾਈਟਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਣਾ? ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਅਣ-ਟਾਈਟਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 12:11 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੀਲਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਣ-ਟਾਈਟਲ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ

ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੀਲਾ ਦੀ ਅਣ-ਟਾਈਟਲ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੀਲਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਆਸ਼ਿਕੀ 3' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਆਸ਼ਿਕੀ 3' ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆਸ਼ਿਕੀ 3' ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਅਣ-ਟਾਈਟਲ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੀਲਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੂਰਾਗ ਬਾਸੂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਕੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਹਾਂ...ਜ਼ਰੂਰ।"

ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ

ਕਾਰਤਿਕ ਆਰਿਅਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੀਲਾ ਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ 15 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ "ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ" ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੀਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।

