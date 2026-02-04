ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ 'ਵਾਰਾਣਸੀ'? ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਪਾਈ 'ਭਾਰੀ'?

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ 'ਵਾਰਾਣਸੀ'? ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਪਾਈ 'ਭਾਰੀ'?
ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 11:39 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2027 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ. ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਮੌਲੀ, ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਵਾਈਬ ਹੈ।"
ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਪਿਆ।" ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ "RRR" ਦੇ ਗੀਤ "Naatu Naatu" ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ?
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਨਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀ।" ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।