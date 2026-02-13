ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ? ਹੁਣ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 'ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ (ਯੂਟਿਊਬ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਆਦਿ 'ਤੇ) ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਗਾਣੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ "SYL", "War" ਅਤੇ "Mera Na") ਗਲੋਬਲ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ-ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਿਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕਲ ਅੰਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਿਨ ਕੋਲ...ਮੈਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਉਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਉਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਿਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਿਨ ਕੋਲੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਲ ਉਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਅੰਟੀ ਵੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ?
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਮ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ IVF ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ "ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
