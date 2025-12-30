ETV Bharat / entertainment

ਕਿਉਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉਤੇ ਹੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਜਿਆਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

Punjabi Film Industry
Punjabi Film Industry (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 30, 2025 at 3:49 PM IST

Updated : December 30, 2025 at 4:01 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪਾਲੀਵੁੱਡ) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1935 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਮੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

'ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ' ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਯੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 'ਚੰਬੇ ਦੀ ਕਲੀ' (1940) ਅਤੇ 'ਮਿੱਟੀ' (1950) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ 1980-1990 ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੀ 1999 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ।

ਫਿਰ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਸਰਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ। 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' (2012) ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' (2012) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 'ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ', 'ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਂਝੇ', 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ' ਅਤੇ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ...ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ (Audio Credit: ETV Bharat)

"ਲੋਕੀ ਵੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਛਣਕਾਟਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

"ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਵੇਚੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

"ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈੱਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੋ ਮਾਲ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਖਿਡਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ...ਅੱਛਾ ਚੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।"

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ।

ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ (Photo Credit: ETV Bharat)

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਧੀ ਰਾਣੀ' ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਪਗੜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਜ' ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਾਕਮਾਲ ਫਿਲਮਕਾਰ ਬਲਵੀਰ ਬੇਗਮਪੁਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਕਾਮੇਡੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਡਾਇਲਾਗ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਫਿਲਮਕਾਰ ਬਲਵੀਰ ਬੇਗਮਪੁਰੀ (Audio Credit: ETV Bharat)

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ-ਰਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਰਸ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਖ-ਚਲਾਕ ਪੇਂਡੂ ਤੱਕ...ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਰਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਾਮੇਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ

ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' ਅਤੇ 'ਵੇਖ ਬਰਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਘੁੱਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਕ ਨਾਇਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ' ਅਤੇ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ' ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਸਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂਅ
2011ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ
2012ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ
2013ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 2
2015ਸਰਦਾਰ ਜੀ
2017ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ
2018ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 2
2019ਛੜਾ
2020ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ
2021ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ
2022ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ
2023ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3
2024ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3
2025ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3

Last Updated : December 30, 2025 at 4:01 PM IST

PUNJABI FILM INDUSTRY
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ
COMEDY FILMS IN POLLYWOOD
POLLYWOOD STICKS TO COMEDY GENRE
HIGHEST GROSSING PUNJABI FILMS

