'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 1:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਦੋਂ ਤੋਂ 'ਰਾਮਾਇਣ: ਭਾਗ 1' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਰੰਗਬਲੀ (ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ) ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਯਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, "ਹਨੂੰਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?" ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਬਨਵਾਸ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ- ਰਾਮ, ਸੀਤਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਵਣ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਕ?
ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ X 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 4 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੀਕਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਓਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।"
'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ, ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਬਾ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ: ਭਾਗ 2' 2027 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
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