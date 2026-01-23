ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ Kissing ਸੀਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ

ETV Bharat / entertainment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਨ 1935 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ' ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੇਡੀ ਮਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਦੇ ਹੰਢਾ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ...ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮੇਡੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਡਰਾਮਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਿੰਗ ਸੀਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪੇ, ਬੱਚੇ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ...ਸਾਰੇ ਇੱਕੋਂ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ, ਉਡੀਕ, ਵਿਛੋੜੇ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਾਣੇ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਕਿਸਮਤ' ਅਤੇ 'ਸੁਫਨਾ' ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਅਰਦਾਸ' ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ 1984' ਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਰੀਕ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ
ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ (ETV Bharat)

ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ (ETV Bharat)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਖਿਡਾਰੀ', 'ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ ਗੁੰਡੇ', 'ਹਸਰਤ ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ' ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:

"ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕਿਸਿੰਗ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ' ਵਿਚਲੇ ਗੀਤ 'ਕਦ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ' ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋ-ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 2006 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ਰੀਕ' ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਬੱਸੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਪਨਾ ਬੱਸੀ (ETV Bharat)

"ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੀਕੋ ਹੱਟਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।"

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਸਿੰਗ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ
ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ (ETV Bharat)

"ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ 'ਚ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਖੁਣੋ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।"

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਜ਼ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ:

"ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ...ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ (ETV Bharat)

"ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।"

ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਟਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਦੇਖ ਲਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਿਆਰ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਸਿੰਗ ਸੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਆਦੀ' ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਜੀਬ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਹਿਮਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨਜ਼ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 'ਆਦੀ' ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗੇਮ ਓਵਰ ਜਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਬੌਰਨ ਟੂ ਸ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਕਨੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

...ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

