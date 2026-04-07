ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: ਆਖਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ? ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਰਤੀਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 7, 2026 at 1:15 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਰੀਅਲ 'ਜੱਸੀ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ '3 ਇਡੀਅਟਸ', 'ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ' ਅਤੇ 'ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਯੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ', 'ਮੇਡ ਇਨ ਹੈਵਨ' ਅਤੇ 'ਬਲੈਕ ਵਿਡੋ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਬਾਰਡਰ 2', 'ਹੈਪੀ ਪਟੇਲ ਡੇਂਜਰਸ ਡਿਟੈਕਟਿਵ' ਅਤੇ 'ਸੂਬੇਦਾਰ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮਾਂ ਕਾ ਸੈਮ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਰਤੀਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ

  • ਪੱਤਰਕਾਰ: ਮੋਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਜੱਸੀ' ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ: ਫਿਲਮਾਂ, ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

  • ਪੱਤਰਕਾਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਸਵੈ-ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਡਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  • ਪੱਤਰਕਾਰ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਕਾਮੇਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਦਿ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਆਇਆ?

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਰਲ, ਸਹਿਜ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  • ਪੱਤਰਕਾਰ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਓਨੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਨ?

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 'ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ?' ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

  • ਪੱਤਰਕਾਰ: ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ" ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹੀ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਮਿਓ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ! ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, "ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। 2017 ਦੇ ਨੇੜੇ OTT ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ "ਯੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉਡੀਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

  • ਪੱਤਰਕਾਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ, ਯਾਤਰਾ ਸਾਥੀ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ​​ਇਹ ਬੰਧਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਪੱਤਰਕਾਰ: ਮੋਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਅਕਸਰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਲੈਮਰਸ ਦਿਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।

  • ਪੱਤਰਕਾਰ: ਆਪਣੀ ਗਲੈਮਰ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੋੜ ਕੀ ਸੀ? 'ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ'?

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਮੇਡ ਇਨ ਹੈਵਨ' ਅਤੇ 'ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ' ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

'ਮੇਡ ਇਨ ਹੈਵਨ' ਵਰਗੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ 'ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ' ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੈਮਰਸ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  • ਪੱਤਰਕਾਰ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.