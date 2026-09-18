ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਫਲੌਪ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲੌਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 1:33 PM IST
Punjabi Films Struggle at Box Office: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ।
'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਅਤੇ 'ਐਸਵੀਐਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰਸ' ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚਾਹਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਭਾਣਾ ਲਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 45 ਲੱਖ, ਤੀਜੇ 39 ਲੱਖ, ਚੌਥੇ 14 ਲੱਖ, ਪੰਜਵੇਂ 17 ਲੱਖ, ਛੇਵੇਂ 12 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 02 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 12 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੱਟ ਕੁਝ ਪਰਪੱਕਤਾ ਭਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਅਲਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਕੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਅਤੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਸਟਾਰਜ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਾਣੀ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਦੀ ਉਮਦਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: