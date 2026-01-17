ETV Bharat / entertainment

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਚਾਨਕ 2016 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ 2026 ਵਿੱਚ 2016 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

The Viral 2026 Is The New 2016 Trend
The Viral 2026 Is The New 2016 Trend (Pic Credit: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 4:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਉਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 2016 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 2016 ਨੂੰ ਪੌਪ ਕਲਚਰ, ਫੈਸ਼ਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ '2026 Is The New 2016' ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, "ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

'2026 Is The New 2016' ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ

ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ 2016 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲੀਆ ਭੱਟ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, 2016 ਦੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਡੀਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ" ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਏ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਬਦਰੀਨਾਥ ਕੀ ਦੁਲਹਨੀਆ" ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "2016 ਦੀ ਕਹਾਣੀ।"

ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ

ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, "2016।" ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਦਾ ਸਾਲ।"

ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ

ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ "ਨੀਰਜਾ" ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਨੰਦ ਆਹੂਜਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "2016 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, 'ਨੀਰਜਾ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼, @thehouseoffixels ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ @anandahuja ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।"

ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਪੂਰ

ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, "2016 ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਸੀ।" ਖੁਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਹਨਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲ" ਸੀ। ਜਾਹਨਵੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ 2016 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "2016 ਅਨਾਇਆ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।" ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ

ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ 2016 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਉਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 2016 ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 'ਕੁਵੀਨ' ਅਤੇ 'ਤਨੂ ਵੈਡਜ਼ ਮਨੂ ਰਿਟਰਨਜ਼' ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰ ਕੋਈ 2016 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਕਵੀਨ ਅਤੇ ਤਨੂ ਵੈਡਜ਼ ਮਨੂ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਕਬਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।"

"ਪਰ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ। ਪੱਖ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

THE VIRAL 2026 IS THE NEW 2016
2026 IS THE NEW 2016
CELEBS 2016 VIRAL TREND
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ
VIRAL INSTAGRAM TREND

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.