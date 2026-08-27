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ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ? ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ

ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ
ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ (Pic Credit: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 12:33 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਵਰਕਆਉਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਕਿਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਕੌਣ ਸਨ?

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਆਰੀਆਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਕਿਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ

ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ-ਰੋਹਤਕ ਖੇਤਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਭਰੀ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਂਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ" ਅਤੇ "ਬੇਬੀ ਬਦਮਾਸ਼" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ

ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੋਸਟ

ਅੰਕਿਤ ਬਾਲੀਆਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ 'ਯੁੱਧਯ ਕ੍ਰਿਤ ਨਿਸ਼ਚੇ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

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