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ਕੌਣ ਹੈ ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ’ ਵਾਲੀ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣੀ ਸਟਾਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ’ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ (Pic Credit: Song Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 10:42 AM IST

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Who Is Tanvi Sharma: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ। ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ’ ਗੀਤ ਨਾਲ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ’ ਬਣਿਆ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ’ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤਨਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਵੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨਿੰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ’ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉੱਪਲਬਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਮੇਰਾ ਉੱਡੇ ਡੋਰੀਆਂ (ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ)’ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ’ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਨਵੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

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