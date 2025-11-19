40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਸ ਕਰੇਗੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹਸੀਨਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
"ਧੁਰੰਧਰ" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : November 19, 2025
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ "ਧੁਰੰਧਰ" 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਸਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2025 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
1300 ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੀ ਸਾਰਾ
ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ 1300 ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਧੁਰੰਧਰ" ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੁਕੇਸ਼ (ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਨੇ ਲਗਭਗ 1300 ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰੌਕਸਟਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਰਣਵੀਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਧੁਰੰਧਰ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਆਰ ਮਾਧਵਨ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਵੀ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ?
18 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਜਨਮੀ ਸਾਰਾ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ 100 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
2011 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਏਕ ਥੀ ਦਯਾਨ', 'ਜੈ ਹੋ', 'ਜਜ਼ਬਾ', 'ਏਕ ਲੜਕੀ ਕੋ ਦੇਖਾ ਤੋ ਐਸਾ ਲਗਾ', 'ਸਾਂਡ ਕੀ ਆਂਖ' ਅਤੇ 'ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਨਾਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਣੀ ਰਤਨਮ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੋਨੀਯਿਨ ਸੇਲਵਨ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦੀ ਨੰਦਿਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
