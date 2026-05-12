ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ? ਜੋ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰ

ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ? ਜੋ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰ
ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ...
Published : May 12, 2026 at 2:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆਮ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮਰੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ?
ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 'ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼' ਅਤੇ '83' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਾਵਲਾ', 'ਯਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ', 'ਤੁਝੇ ਭੁੱਲਣਾ ਤੋ ਚਾਹਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ T20 ਮੈਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
