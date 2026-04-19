ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਧਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਸੈਲ ? 30 ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ 2026 ਦਾ ਖਿਤਾਬ

ਸਾਧਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਸੈਲ ਕੌਣ ਹੈ?
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 19, 2026 at 2:45 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ 2026 ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਿੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (KIIT) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਧਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਸੈਲ ਨੂੰ 61ਵੀਂ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜੇਤੂ ਨਿਕਿਤਾ ਪੋਰਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੰਦਨੀ ਪਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਵੈਤ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਧਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਸੈਲ ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 61ਵੇਂ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ 2026 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਧਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ANI ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਜੇਤੂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਆਈਆਈਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਫੈਮੀਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਧਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਸੈਲ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸਾਧਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਸੈਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਆ ਦੇ ਕਾਰਵਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਂਕਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ 2026 ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਵੀ ਨੇ "ਕਵੀਨ ਆਫ਼ ਫੇਸ ਆਫ ਚੇਨਈ" ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਖੱਡੀ ਬੁਣਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

