ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਨਾਂਅ

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ।

ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਅਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਅਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Pic Credit: IANS/Instagram)
Published : January 13, 2026 at 2:41 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੁੰਦਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। 'ਬਾਗੀ 2' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਲੇਕਸ ਇਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ...।

ਕੌਣ ਹੈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਉਹ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 23 ਨਵੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਲੀਪਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਜੀ-ਈਜ਼ੀ, ਸ਼ੌਨ ਮੈਂਡੇਜ਼, ਗ੍ਰੀਨ ਡੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ "ਤੇਰੀ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਐਸਾ ਉਲਝਾ ਜੀਆ" ਅਤੇ "ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤਲਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

