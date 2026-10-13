BB 20: CJP ਧਰਨੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਹੁਣ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ?
ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 12:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ?
ਕੌਣ ਹੈ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ?
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਿੱਠੂ ਡੌਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਕੁਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਕੁਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਕੁਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ "ਨੀਵਾਂ ਲਿੰਗ" ਕਿਹਾ। ਨਕੁਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਅਪਡੇਟਸ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਯੰਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਲੀਪੌਪ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਲੀਪੌਪ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੋਹੀਦ ਖਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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