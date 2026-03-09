ETV Bharat / entertainment

ਕੌਣ ਹੈ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ? ਮੈਦਾਨ ਉਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਜੋੜਾ

ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ ਮਿਸ ਦੀਵਾ 2018 ਦੀ ਜੇਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ।

ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ (Pic Credit: IANS/ Getty)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸਨ।

ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਰੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ ਕੌਣ ਹੈ।

ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ ਸਿੱਧੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਸ ਕੁੜੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ?

ਅਦਿਤੀ ਹੁੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਦੀਵਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਦਿਤੀ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਲੇਬਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਉਸਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ?

ਈਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਦਿਤੀ 2019 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਦਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਈਸ਼ਾਨ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ। ਅਦਿਤੀ ਈਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਾਨ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਿਤੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

