ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ? ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਦੀ ਅੰਮਾ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਟ੍ਰੇਲਰ
ਮਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ "ਮਰਦਾਨੀ 3" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ "ਮਰਦਾਨੀ 3" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖਲਨਾਇਕ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਖਲਨਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਦੀ ਖਲਨਾਇਕ ਅੰਮਾ (ਮੱਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ) ਕੌਣ ਹੈ?
ਐਨਐਸਡੀ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਮਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "Kanuru Heggaditi" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ "ਗੁਪਤਗਾਮਿਨੀ" ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੰਨੜ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕੋਂਕਣਾ ਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਸਟਾਰਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਲੜੀ "ਕਿਲਰ ਸੂਪ" ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਫਿਲਮ "Almost Pyaar with DJ Mohabbat" ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ "ਫਾਰ ਮਾਈ ਏਲਾ" ਨੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਇੰਡੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ।
ਅੰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਮਰਦਾਨੀ 3" ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅੰਮਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੀ 3 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼?
ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਿਕਾ ਅੰਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਰਾਜ ਮੀਨਾਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
