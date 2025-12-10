ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਉਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ
ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2019 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ' ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : December 10, 2025 at 11:19 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਟਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗਲਤ ਕੋਣ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਹਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ?
ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਕਾ ਦੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਵੀ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਕਾ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੈਪਰ ਰਾਗਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਾਨ ਆਈਨਸੀਡੇਲ ਦੀ "ਇਨਟੂ ਦ ਡਸਕ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੰਮ
ਉਸਨੇ 2019 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਤੂ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੀਤਾ ਡੋਂਗਰੇ, ਤਰੁਣ ਤਾਹਿਲਿਆਨੀ, ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਸਨੇ 2024 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਾਹਿਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 22ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੀਨ ਸਿਕਸ ਸਿਗਮਾ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ?
ਮਾਹਿਕਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਮਾਹਿਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਕਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ 23 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਜਰਸੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
