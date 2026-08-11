ਕੌਣ ਹੈ UP ਦੀ ਇਹ ਹਸੀਨਾ? ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ
ਗੋਵਿੰਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲਾਪ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 3:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਹੀਰੋ ਨੰਬਰ 1' ਗੋਵਿੰਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਮਲ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਮਲ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਕਾਰ?
ਕੋਮਲ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰੂਪਾ' ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ।
ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਰੂਪਾ' ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਰੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ 1987 ਤੋਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਟੀਨਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵਰਧਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਕੰਸ਼ "ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਧੀ" ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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