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ਕੌਣ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾਂਅ?

CM ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 11:30 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੌਣ ਹਨ?

20 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਬਣ ਉਭਰੇ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅਪ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਈਸਟ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਸ਼ਨੀਨ ਚੌਹਾਨ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ।

ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨਾਲ ਫੋਟੋ
ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨਾਲ ਫੋਟੋ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ।

ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋ
ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਉਤੇ ਫਲੌਪ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇੜਤਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ' ਲਈ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਦੱਤ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।

ਫਿਲਮ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ
ਫਿਲਮ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ' ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋਈ ਇਸੇ ਯਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪਣੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਅਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਉਪਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਓਧਰ 3 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਚਰਚਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੋਂ ਜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਖੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲ਼-ਪਲ਼ 'ਚ ਇਸ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਕੌਣ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
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