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ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਵਿੰਗੇਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਤੀ, ਤਲਾਕ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ

ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿਲੀਅਮ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।

JENNIFER WINGET MARRIAGE
JENNIFER WINGET MARRIAGE (Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 19, 2026 at 12:35 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਨੀਫਰ ਵਿੰਗੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਸਟ੍ਰੈਪਲੈੱਸ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵੈਸਟਕੋਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਨੇਵੀ-ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਇਸਮਾਈਲ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਲੀਅਮ ਇਸਮਾਈਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨੀਫਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

ਵਿਲੀਅਮ ਇਸ ਸਮੇਂ MHC ਡਿਜੀਟਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ।

ਵਿਲੀਅਮ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਮਐਚਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਜੈਨੀਫਰ ਵਿੰਗੇਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ "ਦਿਲ ਮਿਲ ਗਏ" ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2014 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਨੀਫਰ ਵਿੰਗੇਟ ਨੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਲੀਅਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

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