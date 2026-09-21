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ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਸੰਦ? ‘ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕਰਨ’ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ

ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ
ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 10:10 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੈਟ ਸ਼ੋਅ 'ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕਰਨ' ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਭਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਇੱਕ 'ਸੈਲਫ-ਮੇਡ' (ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਹੈ।

ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨਾਪਸੰਦ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"

ਸ਼ੋਅ ਦੇ 'ਰੈਪਿਡ-ਫਾਇਰ' ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਬਿਹਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ-ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ?" ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਤੋਂ।

ਕਰਨ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ?" ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ" ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੈਪਿਡ-ਫਾਇਰ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ।" ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਢਾਈ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ" ਦੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ।

"ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ", "ਧੂਮ 2", "ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ", "ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ", "ਗੁਰੂ" ਅਤੇ "ਰਾਵਣ" ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਧੀ ਆਰਾਧਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

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ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ ਨੰਦਾ
SHWETA BACHCHAN AISHWARYA RAI
SHWETA BACHCHAN ON AISHWARYA RAI
ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ
SHWETA BACHCHAN

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