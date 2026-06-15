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ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।

Shah Rukh Khan revealed he has not seen many of his movies
Shah Rukh Khan revealed he has not seen many of his movies (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 11:02 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮੋਹਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂ...ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ "ਯਾਰੋਂ ਕੀ ਬਾਰਾਤ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਦੀਵਾਨਾ", "ਸਵਦੇਸ" ਅਤੇ "ਪਰਦੇਸ" ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ।

""ਦੀਵਾਨਾ", "ਸਵਦੇਸ" ਅਤੇ "ਪਰਦੇਸ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਡਬਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ।" ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ।" ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਸਿਧਾਰਥ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ "ਕਿੰਗ" ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਕਿੰਗ" ਇਸ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਐਲਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਸਿਰਲੇਖ 'ROAR' ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ 60ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ "ਕਿੰਗ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੁਹਾਨਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

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TAGGED:

SHAH RUKH KHAN MOVIES
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ
SHAH RUKH KHAN REVEALED
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