'ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ', ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬੋਲੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : February 24, 2026 at 12:52 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਨ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
"ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਚਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।" ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਖਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। "ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਡਮ ਫਿਲਮ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਣਪਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ 1973 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜ਼ੰਜੀਰ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਡਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
"ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ...ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਜ਼ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਣਪਤੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। "ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਣਪਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਤਿਲਕ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਗਣਪਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਤੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ?"
