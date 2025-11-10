ETV Bharat / entertainment

72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

Rekha
Rekha (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: 72 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ"। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੇਖਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਦੋ ਅਣਜਾਨੇ' ਅਤੇ 'ਘਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ 'ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ' ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਜੋਂ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਉਸਦਾ ਕਰੀਅਰ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਿਲਸਿਲਾ', 'ਮੁਕੱਦਰ ਕਾ ਸਿਕੰਦਰ' ਅਤੇ 'ਇਜਾਜ਼ਤ' ਵਰਗੇ ਅਭੁੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਲਚਕੀਲੀ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੇਖਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਸੁਹਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਸਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

REKHA SECRET HER ETERNAL BEAUTY
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੇਖਾ
REKHA ETERNAL BEAUTY
POLLYWOOD LATEST NEWS
REKHA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ?

'ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.