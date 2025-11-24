ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਸਾ

ETV Bharat / entertainment

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਅੱਜ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਿੱਟ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, "ਇਹ 1952 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਸਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ।"

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਰਾ, ਪਤਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਆਦਮੀ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ।"

