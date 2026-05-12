79ਵਾਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ? ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ

79ਵਾਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ? ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ 'ਗੰਗੂਬਾਈ' ਆਲੀਆ ਭੱਟ 79ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 12:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ 2026 ਦੇ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੇਰਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਕਾਨਸ 2026 ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
79ਵਾਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਅੱਜ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੇਰਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਕਲਿਆਣੀ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ, ਅਦਿਤੀ ਰਾਓ ਹੈਦਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਰਵਸ਼ੀ ਰੌਤੇਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Alia bhatt strikes in frace for cannes with a dior bag (leather) and some paid photographers and fans 😭, (gucci event after effects) poor her couldn't afford some aura pic.twitter.com/rEw0rSeFO8— Aarohi (@hamlakroo) May 11, 2026
ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?
79ਵਾਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੈਲੇਸ ਡੇਸ ਫੈਸਟੀਵਲਜ਼ ਏਟ ਡੀ ਸਿਗਨੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ Palme d'Or ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
- Palme d'Or: ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ
- Grand Prix: ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
- Prix de la mise en scène: ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
- Prix d'interprètation fèminine: ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ
- Prix d'interprètation masculine: ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ
- Prix du scènario: ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ
- Prix du jury- ਜੂਰੀ ਇਨਾਮ
ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ
ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 1939 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਫੈਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ Palme d'Or ਹੈ।
