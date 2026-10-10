‘ਆਸ਼ਿਕੀ 2’ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਏ ਕਪੂਰ, ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਏ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 1:22 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਏ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ 'ਆਸ਼ਿਕੀ 2' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ?
ਜਦੋਂ ਆਦਿਤਿਆ ਆਪਣੀ 'ਆਸ਼ਿਕੀ 2' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੈਟ ਸ਼ੋਅ 'ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕਰਨ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ।
ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਆਦਿਤਿਆ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ।" "ਆਸ਼ਿਕੀ 2" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਹੁਲ ਜੈਕਰ (ਆਦਿਤਿਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ) ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਗਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਭਰਦੀ ਗਾਇਕਾ ਆਰੋਹੀ ਕੇਸ਼ਵ ਸ਼ਿਰਕੇ (ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ) ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 1937 ਦੀ ਮੂਲ ਅਤੇ 1976 ਦੀ "ਏ ਸਟਾਰ ਇਜ਼ ਬੌਰਨ" ਦੇ ਰੀਮੇਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਭੱਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ "ਆਸ਼ਿਕੀ 2" ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਸਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2013 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਰੀਮੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ "ਆਸ਼ਿਕੀ 2" ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
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