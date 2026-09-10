Viral 80s Instagram Trend: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਇਰਲ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ AI ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 5:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰੈਟਰੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਹਾਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਯੇ ਦਿਲ ਦੀਵਾਨਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ
ਗਾਇਕਾ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ...ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।" AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਰੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, "80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੈਮਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ।"
ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ
'ਕਰਕੇ ਫਲਾਈ ਆਵਾਂ' ਗੀਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਚਣਾ ਏ ਹਸੀਨੋ, ਲੈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ।" ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਫੇਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "Trending looks।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਸ਼ਿਵਜੋਤ, ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ, ਦਿਲਰਾਜ ਉਦੈ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ AI ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ
80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ AI ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ AI ਚਿੱਤਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ChatGPT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ, ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜੇ, ਡੈਨੀਮ ਜੈਕਟ, ਵਿੰਟੇਜ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਂਡ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ 2016 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2016 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਬਲੀ ਲੁੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ AI ਫੋਟੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਜ਼ਿਬਲੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਬਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
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