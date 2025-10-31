ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਗਲੋਬਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 31, 2025 at 4:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਲੋਬਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਗਾਇਕਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਯੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਹਾਈਵੇਅ' ਦਾ ਗੀਤ 'ਪਟਾਕਾ ਗੁੱਡੀ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜਬ ਹੈਰੀ ਮੀਟ ਸੇਜਲ' ਵਿੱਚ 'ਜੀ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ', ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ' ਵਿੱਚ 'ਬਧਾਈ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਲਕੀਤ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਮੀਕਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਮਹਰੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੀਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
