ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦਾ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਹਾਂਤ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ ਅਦਾਕਾਰ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 12:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ' ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਸ਼ਿਕੀ', 'ਗਦਰ' ਅਤੇ 'ਵੈਲਕਮ' ਸਮੇਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸ-ਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ 'ਖਾਨਾਂ' (ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮਿਰ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ।
ਸਲੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਕਬਜ਼ਾ' (1988) ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਭੱਟ ਨਾਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਸ਼ਿਕੀ', 'ਸੜਕ', 'ਸਾਥੀ', 'ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ', 'ਜਨੂੰਨ' ਅਤੇ 'ਗੁਨਾਹ' ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭੱਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ' ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਲੂ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰ?
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਜਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਅਕੇਲੇ ਹਮ ਅਕੇਲੇ ਤੁਮ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਸੀਨ) ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਟੇਕ' ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਵੋਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮਿਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।"
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 11:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਫਿਰ 12:00 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ 12:15 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਸਾਬ੍ਹ' (ਮਾਲਕ) ਹੇਠਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਰਾਤ 12:15 ਵਜੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਮੇਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ "ਆਮਿਰ, ਆਮਿਰ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਅਕੇਲੇ ਹਮ ਅਕੇਲੇ ਤੁਮ' 1997 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੋਇਰਾਲਾ ਨਾਲ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਮਿਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਔਸਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮਾਂ
2026 ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਨੇ 'ਭਾਬੀ ਜੀ ਘਰ ਪਰ, ਫਨ ਆਨ ਦ ਰਨ' ਅਤੇ 'ਹਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੇ ਜੇਲਰ ਹੈਂ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜਾਟ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: