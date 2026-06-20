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ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਅਬ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ' ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਅਬ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ'
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਅਬ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ' (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 10:08 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਅਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਅਬ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ' ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10 ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਿਵ‍ਯਾਂਸ਼ੂ ਮਲੋਹਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਐੱਮਐਕਸ ਪਲੇਅਰ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਅਬ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ'
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਅਬ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ' (Pic Credit: Special Arrangement)

'ਅਬ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ' ਦਾ ਥੀਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਲੜੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਬੌਬੀ (ਸ਼ਹੀਰ ਸ਼ੇਖ) ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਮਨੋਚਾ (ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ "ਡੌਂਕੀ" ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਟੀ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੌਬੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾਲਚ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਅਬ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ'
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਅਬ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ' (Pic Credit: Special Arrangement)

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਸੇਖੋਂ (ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ) ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ (ਮੌਨੀ ਰਾਏ) ਹਨ। ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਜ਼ਲ (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ) ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਬਣ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਓਟੀਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਣ ਫੈਸਲ ਅਖਤਰ, ਰਾਧਿਕਾ ਆਨੰਦ, ਅੱਬਾਸ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇਵੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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