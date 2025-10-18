ETV Bharat / entertainment

ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਦਮਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ।

AMITOJ MANN MOTHER PASSES AWAY
ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (ETV Bharat)
Published : October 18, 2025 at 8:30 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, 'ਮਾਨ ਮਰਾੜਾਂ ਵਾਲਾ' 'ਤੇ ਦੁੱਖਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

Amitoj Mann mother passes away
ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ (Special Arrangemet)

ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਅੱਜ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਭਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 55 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਮਰ੍ਹਾੜ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮਿਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਮਰ੍ਹਾੜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Amitoj Mann mother passes away
ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Special Arrangemet)


ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਉਧਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਜੀਤ ਜਗਜੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ, ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਰਣਜੋਧ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿੰਮੀ ਵਰਮਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਆਮ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

AMITOJ MANN
ACTOR AND DIRECTOR AMITOJ MANN
ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
AMITOJ MANN MOTHER PASSES AWAY

