Gurpurab 2025: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 556ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Guru Nanak Jayanti 2025
Guru Nanak Jayanti 2025 (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 556ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੰਗਰੂਟ

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗੀ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਫਿਲਮ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੈਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਰਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 10ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ' ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਆਈਐਸ ਜੌਹਰ, ਨਿਸ਼ੀ, ਵੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿਮੀ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਯਾਤਰਾ: ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ

ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ

ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

