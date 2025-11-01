ETV Bharat / entertainment

Punjab Day: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ, 5ਵੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ

ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

Punjab Day
Punjab Day (Photo: ETV Bharat/ Getty)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 1, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1956 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ...ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 6 ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ:

ਅੰਗਰੇਜ਼

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਅੰਗਰੇਜ਼' ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਬੰਬੂਕਾਟ

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ' ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ 'ਬੰਬੂਕਾਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ

ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ' ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਭਾਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਮੁਕਲਾਵਾ

ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੁਕਲਾਵਾ' ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ

ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ' ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਜੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI FILMS ON PUNJABI CULTURE
PUNJAB OLD CULTURE MOVIES
PUNJAB DAY 2025
ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.