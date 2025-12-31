ETV Bharat / entertainment

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਹੱਸਣ ਲਈ OTT ਉਤੇ ਦੇਖੋ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4', ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਟਾਰਰ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4
ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4 (Photo: Film Poster)
Published : December 31, 2025 at 3:49 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਸਟਾਰਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਹੁਣ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਅਤੇ OTTplay ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਿੱਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ OTT ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਸਟਾਰਰ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਹੁਣ OTT 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਉਰਫ਼ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਮੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜਮ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਮ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੋਨੀਆ ਕੌਰ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ, ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

