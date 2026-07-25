ਵਾਰਿਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਵਾਰਿਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰਿਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 5:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
'ਟੀਮ 4 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਅ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ੋਅ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ੋਅ 2026 ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਮ 4 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ 9 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਆਦਿ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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