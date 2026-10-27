50 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਮੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਪ੍ਰਹਾਰ' ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 4:21 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਪ੍ਰਹਾਰ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨਿਕਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਾਸ ਮੇਕਅੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਮਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਵਾਮਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੇਕਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਵਾਮਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋਤੀ ਨਿਕਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਫਿਲਮ 'ਪ੍ਰਹਾਰ' ਬਾਰੇ
'ਪ੍ਰਹਾਰ: ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਉੱਜਵਲ ਨਿਕਮ' ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਰੁਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਿਜਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ, ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉੱਜਵਲ ਨਿਕਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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